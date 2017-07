Policie kvůli bezpečnosti bude rušit jak signál mobilních telefonů, tak navigační přístroje, napsal ve čtvrtek německý deník Bild. Během summitu G20 nebude kvůli bezpečnosti fungovat tok dat GPS.

Tady začíná válka, stojí na transparentu demonstrantů v Hamburku.

FOTO: Daniel Bockwoldt, ČTK/AP

Část demonstrantů přijela do Hamburku zvláštním vlakem. Ze stovky tisíc demonstrujících se podle policejních odhadů kolem osmi tisíc hlavně mladých lidí hodlá uchýlit k násilí, uvedla agentura Reuters.

Kapela hraje demonstrantům před summitem G20

FOTO: Kai Pfaffenbach, Reuters

Policisté chrání místo konání summitu zátarasy a obrněnými vozidly, ve vzduchu hlídkují vrtulníky. Na největší demonstraci nazvanou Vítejte v pekle má dohlížet 20 tisíc policistů.

Policie se připravuje na střety s demonstranty před summitem G20 v Hamburku

FOTO: Pawel Kopczynski, Reuters

K některým incidentům už došlo. Neznámí pachatelé zapálili v noci na čtvrtek deset aut v prodejně vozů Porsche v Hamburku. Policie vychází z toho, že čin souvisí právě se summitem zemí G20.

Demonstranti přijeli do Hamburku zvláštním vlakem

FOTO: Daniel Bockwoldt, ČTK/AP

Do Hamburku už dorazil americký prezident Donald Trump. Do centra města z hamburského letiště ho dopravila helikoptéra, prezident se tak vyhnul právě začínajícím demonstracím. Navečer se má setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou diskutovat budou hlavně o tématech, na která mají odlišné názory, ať už to je volný obchod nebo boj proti změnám klimatu.

Na místě jsou už lídři Číny, Kanady nebo Argentiny.

Na okraj summitu se má Merkelová setkat také s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem a Trump se má poprvé potkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.