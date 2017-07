Zachránění muži, kteří byli nalezeni u španělského ostrova Alborán, jsou ve věku 17 až 25 let a podle pobřežní stráže byli velmi vyčerpaní. Záchranáři je převezli do nemocnice ve městě Almería na jihu Španělska. Spolu se třemi muži se v člunu zřejmě plavilo dalších asi 50 osob. Tito lidé podle záchranářů pravděpodobně utonuli.

Pokud se počet utonulých potvrdí, půjde podle BBC o nejsmrtelnější letošní nehodu člunu s běženci v této části Středozemního moře.

Od začátku letošního roku do Evropy přes Středozemní moře dorazilo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) už více než 100 tisíc migrantů. Naprostá většina - více než 85 tisíc - se na nebezpečnou cestu přes Středozemní moře vydala ze severoafrických břehů a dorazila do Itálie. Kolem 9300 lidí překonalo Egejské moře a na evropskou pevninu vkročilo v Řecku. Kolem 6500 migrantů se dostalo ze severu Afriky do Španělska - ať už po moři či přes severoafrické španělské enklávy Ceuta a Melilla.

Ve srovnání s loňským rokem je počet příchozích migrantů o více než polovinu nižší.