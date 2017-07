K útoku na dívku došlo 8. června na ulici ve čtvrti Enfield v severním Londýně. Muslimka šla po chodníku se svou matkou, když šestatřicetiletý Alex Chivers dvojici uviděl, rozběhl se k ní a kromě útoku slaninou se dopustil hned několika slovních ataků. Matka ani dcera neutrpěly žádná zranění, dívka však podle policie prodělala psychickou újmu.

Alex Chivers jailed for attacking #Muslim women with packet of bacon https://t.co/3LNx1S2DwE

WTAF, 38 weeks in prison for this? pic.twitter.com/4cskKV2LMb