Před sportovním centrem v Newcastlu se v neděli sešlo několik stovek lidí. Konala se tam totiž akce spojená s muslimským svátkem přerušení půstu (íd al-fitr), který následuje po postním měsíci ramadánu.

Právě s ohledem na množství lidí na místě je velmi překvapivé, že nebylo zraněno více než šest osob. Jak upozornil server BBC, někteří však utrpěli vážná zranění – například osmiletý chlapec, který je nyní v péči lékařů.

Policie a záchranáři pomáhají raněným.

Co ženu vedlo k tomu, aby vozem najela do davu lidí, není v tuto chvíli jasné. Jeden ze svědků události uvedl, že řidička vyjížděla z parkoviště a najednou začala prudce zvyšovat rychlost, až nakonec narazila do stojících lidí, bez jakýchkoliv známek brzdění.

Další svědek uvedl, že dotyčná se účastnila modliteb a při odjezdu zřejmě nezvládla řízení.

Guys it seems like it was an accident

BBC News - Six hurt as car strikes crowd in Newcastle Eid celebration https://t.co/8R3QL6tRRp