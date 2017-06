Ministr poznamenal, že podle mezinárodního standardu přibližně 90 až 95 procent vojáků, kteří se vrátí z vojenských operací, mají zdravotní a sociální problémy. Třetina z nich pak trpí posttraumatickým syndromem, kvůli kterému často spáchají sebevraždu.

„Podle informací mezinárodního centra pro lidská práva La strada Ukraina se už v roce 2015 počet rodin veteránů z Donbasu, ve kterých dochází k domácímu násilí, zvýšil až osminásobně,“ řekl Avakov. Bojových operací na východě Ukrajiny se přitom zúčastnilo přibližně 280 500 Ukrajinců.

Ministr dodal, že počet lidí, kteří trpí posttraumatickým syndromem může být až několikanásobně vyšší. Podle něj je totiž potřeba započítat i lidi, kteří byli v důsledku bojů nuceni region opustit, nebo v něm ještě stále žijí.

Jako po Vietnamu

Ukrajině tak podle ministra hrozí stejný scénář, jakým si prošly například Spojené státy, kde si po vietnamské válce vzalo život několik tisíc bývalých vojáků.

Ukrajinská vláda by proto podle Avakova měla vypracovat komplexní celostátní program, který by zmírnil negativní důsledky posttraumatického syndromu jakožto sociálního jevu. „Z hlediska společenského válka končí pouze tehdy, kdy se její poslední voják začlení zpět do společnosti,“ řekl ministr.