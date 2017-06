Podle místního listu Kölner Stadt-Anzeiger se na počátku demonstrace na náměstí v centru porýnské metropole sešlo zhruba 200 až 300 lidí, postupně se počet účastníků akce namířené proti násilí a terorismu vyšplhal asi na tisíc. Podle organizátorů se počet demonstrantů na konci akce pohyboval kolem tří tisíc. V rukou nesli lidé transparenty s nápisy „Společně proti teroru” či „Nenávist činí ze Země peklo”.

Původně přitom organizátoři, kteří chtěli vyslat po útocích v Berlíně, Manchesteru a Londýně „jasný signál” proti terorismu, počítali až s deseti tisíci demonstrantů. Neměli mezi nimi být pouze muslimové, ale lidé všech náboženských a politických názorů. „Nepřipustíme, aby teroristé zabíjeli ve jménu islámu nevinné,” uvedla na akci jedna z organizátorek Lamya Kaddorová.

Sobotní pochod proti extremismu v německém Kolíně nad Rýnem.

FOTO: Thilo Schmuelgen, Reuters

Proti mírovému pochodu se ale tento týden postavila vlivná muslimská organizace Ditib, která zastřešuje činnost asi devíti set islámských spolků v Německu, v nichž se sdružují hlavně příslušníci místní turecké menšiny. Ditib podléhá dohledu náboženského úřadu v Ankaře.

Demonstrace by údajně vyslala špatný signál, neboť by muslimy stigmatizovala a lidé by na jejím základě mohli dospět k závěru, že je mezinárodní terorismus problémem pouze muslimů. Ditib akci odmítl podpořit také proto, že byla podle něj špatně načasovaná. Během aktuálního postního měsíce ramadánu by bylo pro mnohé muslimy fyzicky neúnosné pochodovat několik hodin městem za vysokých letních teplot, uvedla islámská organizace.

Postoj Ditib kritizovala řada německých politiků včetně ministrů vnitra a spravedlnosti Thomase de Maizièrea a Heika Maase.