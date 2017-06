„Hořelo to jako papír,“ uvedl 45letý obyvatel domu Mark. „Nebyla to sama budova, bylo to obložení a bylo to, jako když lijete olej do ohně,“ dodal.

Podobně se vyjádřil i 23letý Sam. „Hořely celé panely, hadice dosáhly jen do půlky budovy a ne na celou fasádu, panely padaly dolů. Bylo to hrozné,“ líčil.

BEZ KOMENTÁŘE: Požár obytné výškové budovy v Londýně

Expert na požární bezpečnost Stephen Kip řekl australskému severu New Sydney Morning Herald, že hořlavé obložení budov může napomoci šíření ohně. Upozornil při tom na to, že systémy automatického hašení jsou jen vevnitř a ne venku.

Právě v Austrálii je tento problém široce diskutovaný kvůli požáru věžáku v Melbourne, u nějž byla použita pěnová izolace. Podle serveru v posledních letech hořely zateplené fasády v několika zemích světa, přičemž někdy to mělo i tragické následky.

Obložení domu hořelo

Hlavní vyšetřovací otázka zní, jak se mohl požár rozšířit na vnější obložení, uvedl list Evening Standard.

Firma se hájí



Podle stavební firmy Rydon byla budova při nedávné rekonstrukci za 10,3 miliónu liber izolována pomocí desek ACM, které mají hliníkovou fólii a mezi ní tepelně izolační vrstvu. Firma ale neuvedla, z jakého materiálu je tato vrstva — zda nebyla z pěnového polyetylénu, který je hořlavý.

„Nevíme, zda je přímá vazba mezi požárem a obkladem,“ uvedl ředitel firmy.

Hasiči ve vyhořelém věžáku v Londýně

Stavebníci si stojí za tím, že rekonstrukce vyhovovala všem bezpečnostním normám. Samotné normy ale čelí tvrdé kritice, uvedl list The Daily Mail.

Jejich revizi požadovala v posledních čtyřech letech nadstranická parlamentní skupina, ale žádný ministr pro bytovou výstavbu nekonal. Požadavky vzešly po tragickém požáru domu Lakanal na jihu Londýna, při němž v roce 2009 zemřelo šest lidí.

Obyvatelé varovali



Sami obyvatelé domu si podle listu The Independent stěžovali na možné riziko požáru. Několik jich vytvořilo Grefellskou akční skupinu, která loni v prosinci na své webové stránce dala najevo obavy, že by mohl vypuknout požár a varovala před „velkou katastrofou“.

Po požáru uvedla: „Všechna naše varovaní nebyla vyslyšena a my jsme předvídali, že takováto katastrofa je nevyhnutelná a je jen otázkou času.“

Skupina upozorňovala, že k domu „je vážně omezen“ příjezd pro hasiče a záchranáře a že obyvatelům bylo řečeno, aby v případě požáru zůstali doma a nevycházeli ven.

Obložení domu shořelo

Právě to, že by měli lidé v případě požáru zůstat doma a neotvírat okna ani dveře, vyvolává spekulace, že obklad mohl být hořlavý a při jeho hoření se mohly uvolňovat jedovaté plyny. Jinak se vždy doporučuje hořící budovu opustit.

Otázkou také je, zda k šíření požáru nepřispěly i jiné prvky rekonstrukce, kdy se zvýšil počet bytů a přestavělo se technické podlaží, které dostalo nové odvětrávání. Na žádost obyvatel místní hasiči podnikli kontrolu v domě, ale nic nezjistili.

Správce obecního domu, firma Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), byla v posledních letech kritizována a musela zlepšit požární zabezpečení jiných dvou domů ve své správě.