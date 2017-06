"Situace je tragická. Dokonce i Syřané mají k dispozici modernější náboje," tvrdí expert Jaroslaw Wolski. "Jsou to tanky minulosti, ve střetu s ruskými tanky by už nebyly účinné," prohlásil generál Waldemar Skrzypczak, bývalý velitel polských pozemních sil, podle kterého by střely z polských tanků ruským obrněncům "neublížily".

Naposledy se podkaliberní náboje pro boj s tanky v Polsku vyráběly v sovětské licenci v 80. letech, a to už tehdy šlo o munici zastaralou, zkonstruovanou na přelomu 60. a 70. let minulého století. Nyní je tato munice už tak stará, že může ohrožovat i osádky vlastních tanků.

Problém až dosud ignorovali všichni ministři obrany od pádu komunismu, protože se počítalo s tím, že tanky sovětské konstrukce nahradí západní typy s děly ráže 120 milimetrů.

Museli by je trefit z boku

Polsko si sice pořídilo 250 modernějších německých tanků Leopard, ale ve výzbroji stále převažují obrněnci s kanóny "sovětské" ráže, 232 tanků PT-91 Twardy a přibližně 500 tanků T-72. Polské ministerstvo obrany nyní namísto jejich vyřazení zvažuje jejich modernizaci.

Podle experta Damiana Ratky z měsíčníku Nowa Technika Wojskowa nelze považovat polské tankisty za bezbranné, ale šanci zničit nepřátelské tanky by měli jen v případě, že by je mohli zasáhnout z boku či zezadu. Na bojišti ale i podle statistik převažují čelní střety.