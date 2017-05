„Jakkoliv je složité rozklíčovat vaše motivy a to, co se vám opravdu odehrávalo v hlavě, když jste udělal to, co jste udělal, a vzhledem ke strachu z bomb, v němž nyní tady a po celém světě všichni žijeme, není závažnost vašeho činu (v rozsudku) nadhodnocena,“ stojí podle listu Evening standardu v odůvodnění soudce Richarda Markse.

Smith, který býval ministrantem, se hájil tím, že šlo pouze o dýmovnici, která měla vyvolal paniku, vést k evakuaci a dostat se do večerních zpráv. Nikomu prý ublížit nechtěl. Podle BBC byla ale nálož uložená v ruksaku plná kuličkových ložisek.

Policie zjistila, že mladík, který trpí Aspergerovým syndromem — tedy lehčí formou autismu — je posedlý zbraněmi a fascinuje ho radikální islám. Fotil se například s portrétem džihádisty Abdelhamida Abaaouda, který byl mozkem masakru v Paříži z konce roku 2015. Žádné vazby na teroristy ale mladík neměl.

Podle pyrotechniků nálož selhala, protože v ní Smith použil hodinky z Tesca za dvě libry (v přepočtu asi 60 korun). Návod na výrobu trhaviny našel na internetu, kam ho umístila Al-Káida. U soudu mladíkovi přitížil mimo jiné fakt, že už v minulosti trhaviny doma vyráběl.