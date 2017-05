„Nechci být poslem špatných zpráv, ale tento útok nemusí byl ukončen,” uvedl Phillips.

„Vzhledem k rozsahu příprav, které vyžadoval, vzhledem k použití výbušniny, sebevražedného pásu a vzhledem k načasování útoku je skoro jisté, že do toho byli zapojeni další lidé,“ řekl Philips.

Zmínil i to, že atentát byl spáchán přesně čtyři roky po ubodání vojáka Lea Rigbyho. „Byl to zcela jasně naplánovaný útok,” dodal pro list Mirror.

„Byl bych velmi překvapen, kdyby tam byl jen jeden pás s výbušninami. Byl bych velmi překvapen, kdyby byla použita jen jedna nálož, a jistě bych byl překvapen, kdyby do toho byla zapojena jen jedna osoba,“ varoval Phillips v BBC.

Uzavřená oblast

Centrum Manchesteru zatím po útoku zůstává zavřené. A zavřené je i nádraží Victoria Station, které se nachází nedaleko haly, kde k útoku došlo. „Proto je teď pro policii nejdůležitější, aby vystopovala tylo lidi, aby zjistila, kdo byl on (atentátník) a kdo byli jeho spolupracovníci,” zmínil ještě.

Uvedl také, že útok byl proveden „docela profesionálně“. Útočník si totiž vybral mimořádně vhodný okamžik.

Nepokusil se také proniknout do srdce haly, před čímž by zřejmě musel procházet kontrolou, byť někteří svědci poukázali na to, že ochranka v manchesterské aréně byla laxní. [celá zpráva] Útočil ve foyeru, na místě, kde si rodiče mohli vyzvedávat děti, které šly na koncert. Tam se podle posledních informací dostal až na konci koncertu, tedy ve chvíli, kdy už v hale žádné kontroly nebývají.

Podle Phillipse je poslední atentát o stupínek výš oproti nedávným útokům, jako bylo najetí autem do lidí nebo ubodání vojáka, při nichž útočník použil jen minimum techniky.

Podobný názor jako Phillips dal najevo i další bývalý člen NCTO Lee Dodderidge. „V tu chvíli mi zazněl výstražný zvonek, protože to vyžadovalo docela velké plánování,“ řekl. „Někteří lidé se na to mohou podívat a říci, že to je osamělý vlk, ale ukazuje to, že tomuto útoku předcházelo značné plánování,“ dodal.