„Pátrací a záchranné operace Lékařů bez hranic jsou založeny na humanitárních principech organizace a jsou v souladu s mezinárodním právem a také právy národními. Lékaři bez hranic hlásí své zásahy relevantním úřadům v Itálii. Česká kancelář Lékařů bez hranic prozatím další informace nemá, čeká na nové zprávy od kolegů z Itálie,“ sdělila Novinkám Iveta Polochová z tiskového odboru české pobočky Lékařů bez hranic.

Italské sdělovací prostředky referují o tom, že se vyšetřovatelé zabývají podezřením, že někteří členové týmu Lékařů bez hranic vyzvedávají migranty na moři, aniž by na to upozornili italskou pobřežní stráž.

Pokud by se podezření potvrdilo, znamenalo by to, že by se humanitární organizace oceněná Nobelovou cenou míru de facto dostala do role převozníka, který podporuje obchod pašeráků lidí a zvyšuje navíc bezpečnostní riziko v Evropě, jak o tom mluvili někteří italští žalobci a agentura Frontex.

Migranti z lodi Save The Children v Katánii

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Kromě zachraňování migrantů na vlastní pěst jsou Lékaři bez hranic podle italského listu Corriere della Sera podezřelí z toho, že nabádali běžence, aby na souši nespolupracovali s členy pobřežní stráže ani s imigračními úředníky Evropské unie.

Dospělé měli registrovat jako děti



Dalším proviněním měla být registrace dospělých zachráněných na moři jako nezletilých, kterým v Evropské unii náleží větší ochrana.

Italská pobočka Lékařů bez hranic nařčení také odmítá. Její týmy ve Středozemním moři prý konají „zcela v souladu s mezinárodním a (italským) národním právem”.

Se stejným tvrzením jako list Corriere de la Serra přišly také další italské deníky. Mimo jiné listy Il Messaggero a Il Fatto Quotidiano, upozornil server Deutsche Welle.

Není to poprvé, co někdo neziskové organizace z napomáhání ilegální migrace obvinil. Už na konci dubna to řekl italský státní zástupce ze sicilského přístavu Catania Carmelo Zuccaro. V rozhovoru pro deník La Stampa prohlásil, že jsou záchranářské organizace působící ve Středozemním moři v přímém kontaktu s libyjskými pašeráky. [celá zpráva]

Důkazy chybí

Mezi Libyí a některými nevládními organizacemi měly probíhat telefonní rozhovory. Zuccaro také hovořil o reflektorech, které údajně navádějí uprchlická plavidla k záchranářským lodím, nebo o náhlém vypínání radarů, které umožňuje lokalizaci lodě. Ve středu nicméně Zuccaro v italském parlamentu přiznal, že pro svá tvrzení zatím nemá důkazy. [celá zpráva]

„Lékaři bez hranic jsou připraveni zodpovědět úřadům jakékoliv dotazy. Svoji operační strategii minulý týden rovněž transparentně a jasně vysvětlili před komisí italského senátu,” komentovala věc pro Novinky Polochová z české pobočky Lékařů bez hranic.

Také velitel operace EU zaměřené proti převaděčům Enrico Credendino nicméně před měsícem prohlásil, že nevládní organizace jsou pro migranty „zvacím“ faktorem. Jejich lodě prý čekají na uprchlíky plavící se na chatrných člunech jen těsně za hranicemi libyjských vod. [celá zpráva]

V posledních třech letech se každý rok z Libye do Itálie přeplavilo více než 150 tisíc migrantů. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos zatím do Evropy dostalo po moři 44 209 uprchlíků. Téměř 1100 jich cestou zahynulo nebo jsou pohřešováni, napsala ČTK.