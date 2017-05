"Z dosavadních výsledků vyšetřování vyplývá, že Franco A., Mathias F. a Maximilian T. plánovali útok na vysoce postavené politiky a osoby veřejného života, kteří se z pohledu obviněných angažovali v chybné uprchlické politice," uvedlo nejvyšší státní zastupitelství.

Trojice mužů s krajně pravicovými postoji měla seznam možných terčů, které byly rozděleny do několika kategorií - A až D. V kategorii A byl podle mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Frauke Köhlerové například bývalý prezident Joachim Gauck nebo ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD).

„Došlo by k útoku. K (naplnění) hororového scénáře. Na místě činu by se našla zbraň s otisky prstů. My bychom tyhle otisky zadali do systému a našli bychom shodu se syrským uprchlíkem,” upřesnila zase německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová.

V úterý zadržený Maximilian T. by měl být podle vyšetřovatelů Frankův komplic a blízký přítel, napsaly Der Spiegel a agentury DPA. Strážci zákona sedmadvacetiletého vojáka zadrželi v Kehlu na jihozápadě Německa.

Maximilian T. se s Francem A. zná z francouzsko-německé základny ve francouzském Illkirchu. Pomáhal mu mimo jiné, aby imigrační úřady nepřišly na to, že není běženec. Spolu s ním se také podle vyšetřovatelů vydal do Vídně získat zbraň. Právě Maximilian T. má být navíc tím, kdo sepsal seznam možných terčů.

Franco A. byl zadržen 27. dubna v bavorském Hammelburgu poté, co ukryl na záchodech na rakouském mezinárodním letišti Vídeň-Schwechat pistoli, kterou se ale podařilo odhalit. Zaútočit měl on.

Skupina také disponovala více než tisícovkou kusů munice, kterou podle všeho odcizila z armádních zásob. Nechyběly v ní náboje do automatických zbraní. Munici u sebe skladoval student Mathias F., který jako jediný z trojice není voják.

Armádní skandál

Agentura DPA v souvislosti se zadržením dvou vojáků připomněla dohady o tom, do jaké míry je velení německé armády schopno identifikovat sympatizanty krajní pravice ve svých řadách.

Skandál silně otřásá německou armádou. Ukázalo se totiž, že nadřízení Franka A. už od roku 2014 věděli o jeho extremistických názorech. Na francouzsko-německé základně ve francouzském Illkirchu, kde Franco A. sloužil, se navíc našly předměty oslavující nacistické jednotky, napsala ČTK. Kontrolou proto projdou všechny německé kasárny.

Franco A. své extremistické názory projevoval veřejně. Během studií na francouzské vojenské akademii napsal práci, v níž tvrdil, že ochrana lidských práv může vést ke genocidě „západních ras”, upozornila agentura Reuters s odvoláním na bývalého vedoucího práce, jenž ji odmítl.

„Kdyby to byl francouzský účastník kurzu, vyhodili bychom ho,” informoval údajně francouzský voják německé kolegy. Ti ale otevřeně rasistické názory mladého důstojníka neřešili.

Podle listu Die Welt osmadvacetiletý voják Franco A. v lednu 2016 podal v Bavorsku žádost o azyl. Místní úřad pro uprchlíky žádost přijal – vojákovi dokonce přidělil pokoj v ubytovně a přiznal mu i sociální dávky.