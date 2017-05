„Říkáme jasně, že brexit dovedeme k úspěchu a dosáhneme dohody, která bude chránit zájmy Británie i Evropské unie. Přistupujeme k jednáním konstruktivním způsobem a s velkou měrou dobré vůle,” sdělil mluvčí Mayové před novináři.

Juncker podle zdroje agentury Reuters po středečním setkání s Mayovou řekl, že odchází desetkrát skeptičtější k možnosti, že bude dosaženo dohody, než byl předtím.

V tisku se objevily informace, že Londýn rozhovory podcenil a že hrozí, že se dohodu vyjednat nepodaří.

Jsou to tlachy, zní z Londýna



Britská ministryně vnitra Amber Ruddová k tomu v rozhovoru s BBC řekla, že jde o tlachy, a zdůraznila, že únik informací není ta správná cesta k vyjednávání. Sdělila, že Británie je odhodlána vyjednávat v dobré vůli. Vláda podle ní stanovila jasný plán a priority rozhovorů a Mayová je nejlepší osobou, která může dohodu vyjednat v národním zájmu Británie.

„Jak jednou začnete tímto způsobem s klepy, bude to pokračovat, a kdo ví, kam to povede. Nikdo neví, kolik pravdy na nich je. Existují způsoby, jak informovat o tom, co se děje, a tento k nim nepatří," řekla Ruddová.

List Financial Times napsal, že úniky informací, jako byl ten ze schůzky Mayové s Junckerem, mohou budoucí jednání o brexitu poškodit.