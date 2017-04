Nezdá se, že by brexit dal hnutí za skotskou nezávislost křídla, komentovala výsledek průzkumu agentura Reuters.

Pouze 26 procent lidí oslovených v anketě uvedlo, že by se mělo konat nové referendum v termínech zmiňovaných premiérkou Nicolou Sturgeonovou. Ta mluví o podzimu 2018 nebo jaru 2019. Dalších 18 procent Skotů si myslí, že by referendum mělo být později.

Oproti tomu 46 procent dotazovaných se domnívá, že další referendum není na místě.

Z těch, kdo by v referendu hlasovali, by podle agentury Kantar hlasovalo 55 procent proti odtržení Skotska od Velké Británie, zatímco 37 procent by ho podpořilo. Zbylých osm procent respondentů nemá jasný názor.

Skotsko o své budoucnosti ve svazku s Londýnem už jednou hlasovalo. Lidé v referendu v roce 2014 rozhodli procentuálním poměrem hlasů 55:45 o setrvání.