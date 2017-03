„V podstatě půjde o ostrov z písku a kamení s celou řadou elektrických a dalších zařízení. Bude tam ranvej, přístav, ubytovací prostory, pracovní vybavení a tak dále,“ sdělil dánské mutaci serveru Local Jesper Nørskov Rasmussen ze společnosti Energinet.dk, která se bude na stavbě umělého ostrova podílet.

V následujících měsících a letech budou dojednány technické náležitosti projektu, finanční rámec a obstarána příslušná povolení.

Shipowners eye huge order potential in artificial North Sea island. https://t.co/tWNSCwoRDV Watch a video here: https://t.co/mk9oAbY5Rd pic.twitter.com/fIRnkjfh6f— ShippingWatch (@ShippingWatch) March 9, 2017

Umělý ostrov ve tvaru pravidelného kruhu by měl vyrůst na ploše šesti kilometrů čtverečních. Na deset tisíc větrníků, které jej budou obklopovat, by mělo být rozeseto ve vzdálenosti jednoho kilometru od sebe.

Severní moře je příhodné místo, protože tam v malých výškách fouká silný vítr. Další výhodou umělého ostrova bude úspora při dopravě a uskladnění materiálu. V případě, že by byly budovány jen větrníky, by celý projekt vyšel dráž, konstatuje Local.

Veškerá elektřina by měla být sváděna na ostrov a z něj distribuována do okolních zemí v regionu, včetně Norska, Dánska, Velké Británie a Nizozemska. Prvotním cílem je získat výkon elektrárny 30 gigawattů, ve druhém sledu pak 70 až 100 gigawattů. Už 70 gigawattů by Localu pokrylo spotřebu 80 miliónů lidí.

„Možná to zní trochu šíleně a vědeckofantasticky, ale ostrov může učinit elektřinu z větrných elektráren mnohem levnější a efektivnější,“ napsal technický ředitel Torben Glar Nielsen ze společnosti Energynet v tiskové zprávě.