„Rusko bylo, zůstává a bude plnit všechny mezinárodní závazky včetně těch, které vyplývají z dohody INF,“ řekl Kreml. Odmítl středeční americká obvinění, že tak Moskva nečiní. [celá zpráva]

Zástupce předsedy sboru náčelníků štábů Paul Selva při středečním slyšení ve Sněmovně reprezentantů řekl, že Moskva smlouvu porušila poté, co v únoru zařadila do výzbroje raketový systém 9M729 se střelou s plochou dráhou letu. Zřejmě jde o pozemní variantu střely Kalibr NK vypouštěné z ponorek. Americké zdroje uvádějí, že má dolet značně přesahující 500 km, který stanoví INF jako maximální pro balistické rakety krátkého odletu.

Selva v Kongresu pohrozil i možnou změnou americké jaderné strategie.

Kvůli raketám 9M729 Spojené státy už dvakrát varovaly Moskvu, že porušují INF. Poprvé to udělala Obamova administrativa už v roce 2014, kdy Rusko střelu teprve testovalo. Znovu to udělala i o rok později.

Moskva nechce konfrontaci v Radě Rusko-NATO

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek ubezpečil šéfa německé diplomacie Sigmara Gabriela, že nemíní změnit Radu Rusko NATO v oblast konfrontace a na takovéto snahy ani nepřistoupí.

Stěžoval si ale, že na všech jednáních rady na úrovni velvyslanců zástupci NATO vždy říkali „ano, chceme v radě jednat, ale budeme jednat jen o Ukrajině“. To je podle Lavrova projev paranoidní agresivní politiky: „NATO nemá nic co do činění se snahou urovnat ukrajinský konflikt“.

„Jestliže je podstatou těchto nápadů změnit radu Rusko-NATO v oblast konfrontace, tak takovéto hry nechceme hrát,“ zdůraznil ruský ministr. Vyzdvihl, že si Rusko a NATO už začaly vyměňovat informace o cvičeních.