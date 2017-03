Zemědělce pobouřila chystaná úsporná opatření. Asi tisícovka se jich snažila proniknout k budově ministerstva zemědělství, policie v tom ale demonstrantům zabránila. Protestující se pak snažili proniknout k sídlu vládní strany SYRIZA.

Většina farmářů přicestovala do Athén z Kréty. Popudilo je plánované zvýšení daní a odvodů na sociální pojištění. Vláda zadluženého Řecka ale nemá příliš na výběr. Už devátým dnem vyjednává s věřiteli a Mezinárodním měnovým fondem, kteří se snaží dotlačit kabinet k dalším škrtům a úsporám.

Athény by chtěly dohody dosáhnout do 20. března. Další splátku úvěru musí Řecko uhradit v létě. Aby mohlo dostát svým závazkům, bude potřebovat další půjčku. Výměnou za rozsáhlé reformy může země do roku 2018 získat až 86 miliard eur (přes 2,3 biliónu korun).