„Komise nebude váhat využít svých pravomocí, které má na základě úmluv (o EU). Zásahy (komise) dosud nebyly na pořadu dne. Snažili jsme se přesvědčit členské státy, aby splnily svou povinnost, ale v případě, že (nedojde k posunu), zásahy (sankce) mohou přijít,“ varoval Avramopulos.

Kvóty se týkají migrantů, kteří dorazili do Itálie a Řecka a přebývají v tamních přeplněných uprchlických táborech. Ostatní členské státy mají na základě dohody členských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko byly proti) povinnost přerozdělit si na 160 000 migrantů. Dosud ale bylo přesunuto jen 13 546 lidí; 3936 z Itálie a 9610 z Řecka. Plán Bruselu tak členské státy plní jen na osm procent a komisař Avramopulos hrozí, že pokus se do září nenapraví, bude zle.

Eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopulos FOTO: Profimedia.cz

Evropská komise by podle něj mohla rozdávat tučné pokuty. Jejich výši neuvedl, deník Guardian ale uvedl, že by mělo jít o „obří pokuty na denní bázi”.

Česko přijalo 52 lidí



Svému závazku dostály jen Malta a Finsko. Česko přijalo 52 lidí (32 z Libanonu a 20 z Jordánska), mělo by jich přitom přijmout 400. Maďarsko, Rakousko a Polsko se programu neúčastní vůbec.

To je podle Evropského komisaře pro migraci nepřijatelné. „Chci to říct jasně. Členské státy nemají žádnou výmluvu pro neplnění svých závazků. Do září mohou všechny z Řecka a Itálie přesídlit. Závisí to jen na politické vůli a vytrvalosti členských států,“ řekl Avramopulos.

Problém ale není jen na straně jednotlivých členských států. Přesidlování brzdilo a brzdí pomalé vyřizování žádostí o migraci, byrokratické překážky i fakt, že migranti mohou nabízenou zemi odmítnout. Statistiky ale ukazují, že se přerozdělování migrantů v řádu měsíců výrazně zrychluje. Stále to však nestačí.