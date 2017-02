„Přítomnost Kima Pchjong-ila, který připomíná (zakladatele KLDR) Kim Ir-sena musí být hrozbou pro Kim Čong-una, který si snaží získat srdce lidí imitováním svého děda,“ řekl expert z jihokorejského výzkumného týmu listu Čoson ilbo. „Zdá se, že režim vyslal do Prahy vysokého představitele z ministerstva pro státní bezpečnost, aby ho sledoval,“ dodal.

Kim Pchjong-il je synem zakladatele KLDR. Narodil se mu s druhou ženou Kim Sung-ae. Před lety bojoval o moc se svým polovičním bratrem Kim Čong-ilem, který se nakonec stal následníkem velkého vůdce.

Většinu života, celkem 38 let, strávil v diplomatických službách v cizině. V roce 1979 nastoupil na místo vojenského atašé v Jugoslávii. Pak sloužil na velvyslanectvích v Maďarsku a Finsku. Předloni byl odvolán z postu velvyslance v Polsku, který zastával šestnáct let. Loni byl uklizen na méně významný post velvyslance v České republice. I to podle expertů znamená oslabení jeho pozic, napsal list Čoson ilbo.

Vůdce má ze strýce strach



V Polsku si Kim Pchjong-il vytvořil širokou síť vztahů a pořádal různé akce, což z něho vytvářelo vlivného hráče na mezinárodním poli.

Kim Čong-un zřejmě má ze svého strýce obavy, protože se k němu přiklánějí mnozí Severokorejci, kteří odešli do exilu. Loni to uvedl hongkongský časopis Yazhou Zhoujkan. Napsal, že v čele země by si ho přáli i mnozí Severokorejci žijící v KLDR. Chtěli by, aby ukončil „vládu teroru“ svého synovce.

„I vysoce postavení představitelé vzhlížejí ke Kimovi Pchjong-ilovi, protože jsou vystrašeni popravami vysokých představitelů,“ dodal hongkongský list podle Korean Times. Těch bylo veřejně popraveno přes šedesát.

Kim Pchjong-il je považován vhodného kandidáta, protože je slušný a otevřený. Navíc nezaujímá ani pročínský, ani proamerický postoj, což by znamenalo, že je přijatelný pro obě velmoci. Vzhledem k tomu, že je synem zakladatele KLDR, byl by přijatelný i pro většinu obyvatel Severní Koreje.

Marné naděje



Na světovém kongresu severokorejských přeběhlíků, který se konal loni v dubnu v Soulu, byl zařazen i bod ustavit exilovou severokorejskou vládu s Kim Pchjong-ilem v čele.

Někteří přeběhlíci ale listu Korean Times sdělili, že je nerealistické, aby doufali, že by Kim Pchjong-il převzal moc po Kim Čong-unovi. „Naděje, že by se Kim Pchjong-il stal příštím vůdcem, je zcela nepodložená, vzhledem k jeho minulosti,“ uvedl přeběhlík, který je obeznáme se situací v Kimově rodině.