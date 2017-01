„Je důležité, aby zazněla kritika. Je to základ pro diskuzi,“ vysvětloval ředitel Günter Jahn, proč skupině muslimských studentů tureckého a arabského původu povolil k pietě se nepřipojit. V některých komunitách je podle něj kritika Izraele vyžadována.

Akce spočívala v tom, že se měli studenti vyfotit s nápisem „pamatuji“ nebo „pamatujeme“. Někteří studenti to však odmítli a někdo z nich namísto toho napsal na tabuli „dopr*** s Izraelem, osvoboďte Palestinu!“. Jiní studenti se podle Der Western ptali, „proč pořád Židé“, a namítali, že jsou ve světě jiné problémy.

Efraim Zuroff z Centra Simona Wiesenthala pro lidská práva rozhodnutí německé školy Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe school kritizoval.

„Muslimští studenti potřebují výuku o holokaustu ze všech nejvíc, takže je nešťastné, pokud by z ní byli omluveni. Dávat povědomí o holokaustu je základní hodnotou občanské společnosti ve Spolkové republice a je do dvojnásobně důležité pro rodiny, které pocházejí ze zemí se silnou antisemitskou tradicí,“ řekl Zuroff listu The Jerusalem Post.

Antisemitismus na vzestupu



Izraelský deník upozornil, že se míra antisemitismu v Německu v letech 2015 až 2016 meziročně zdvojnásobila a připomněl případ z roku 2014. Tři muslimové tehdy podpálili synagogu. Soud nižší instance - a v lednu letošního roku i odvolací soud - rozhodly o tom, že nešlo o antisemitismus, nýbrž žhářský útok s cílem upozornit na to, jak se „rozhořel konflikt mezi Izraelci a Palestinci“. Synagogu ve městě Wuppertal přitom v roce 1938 vypálili nacisté.