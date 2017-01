Britská vláda si musí nechat brexit schválit parlamentem

Vláda britské premiérky Theresy Mayové nemůže spustit článek 50 smlouvy o Evropské unii týkající se vystoupení z Unie, aniž by o tom hlasoval parlament. V úterý to potvrdil nejvyšší soud. V praxi to nic na plánu opustit EU nemění.