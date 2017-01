BKA ve zprávě uvádí, že islámští radikálové „dali najevo zájem i schopnost opatřit si velké množství chemikálií a použít je“. Jde tedy o „reálnou možnost“.

„Odhodlaná teroristická skupina by se mohla dostat do pozice, kdy by v Německu použila nebezpečné chemikálie pro své cíle,“ stojí ve zprávě podle Bildu.

Podle zprávy lze za realistický scénář považovat otrávení pitné vody pro několik obytných domů nebo otrávení potravin. Možný je i útok na chemické továrny nebo zásobníky chemikálií či na transporty nebezpečných látek.

Zpráva uvádí, že v případě takovéhoto útoku by mohlo být nutné nasadit vojáky bundeswehru. „To je důvod proč se bundeswehr připravuje více než dříve.“

Podle zprávy je dobré lépe připravit na možné chemické útoky i záchranáře a zřídit další dekontaminační místa.