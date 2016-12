„Je to bez jakýchkoliv pochyb on,“ potvrdil italský ministr vnitra Marco Minniti a pochválil práci italské bezpečnosti.

Podle serveru deníku La Repubblica byl podezřelý zastřelen u Milána, ve městě Sesto San Giovanni. Stalo se to v noci na středu.

Italští vyšetřovatelé u těla zastřeleného teroristy

FOTO: ČTK/AP

Policejní hlídka spatřila kolem tří hodin ráno osamělého muže a požádala ho o doklady. Muž reagoval zprvu poklidně. Pak si ale sundal ze zad batoh, vytáhl z něj pistoli, začal křičet Alláhu akbar (Bůh je veliký) a jednoho policistu střelil do ramene. Následně se snažil utéct a skrýt za zaparkované auto, byl ale zastřelen.

Policista není v ohrožení života.

Fotografie pocházející pravděpodobně z místa střelby zveřejněné na Twitteru.

To, že se jednalo o hledaného Tunisana Anise Amriho, potvrdily odebrané otisky prstů. Rovněž se prokázalo, že pistole ráže .22, kterou měl u sebe, je zbraň, s níž byl zastřelen řidič polského kamiónu v Berlíně.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie na místě, kde byl zastřelen útočník z Berlína

Podle listu Corriere dela Sera měl Amri u sebe vlakovou jízdenku vydanou ve francouzském Chambéry, odkud měl jet přes Turín do Milána.

FOTO: Mapy.cz

Jménem Islámského státu?

Němečtí vyšetřovatelé nepochybují o tom, že právě 24letý Amri řídil ukradený polský kamión a zabil 12 lidí včetně Češky Nadi Čižmár. [celá zpráva]

Podle listu Tagesspiegel zřejmě atentátník jednal na vlastní pěst, ačkoliv podle některých zpráv byl nejméně jednou ve spojení s Islámským státem a také se pohyboval kolem mešity v berlínské čtvrti Moabit, odkud operoval salafistický spolek údajně verbující bojovníky do Sýrie a shromažďující peníze pro samozvaný chalífát. [celá zpráva]

Amri odešel z rodného Tuniska v době arabského jara, když mu bylo 17 let. V Evropě různě používal falešnou totožnost. Nejprve pobýval v Itálii, kde ho uvěznili za to, že vypálil školu. Loni přišel do Německa a žádal o azyl. Měl být vyhoštěn a tajné služby ho sledovaly, na začátku prosince jim ale zmizel z hledáčku. [celá zpráva]