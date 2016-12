„Dělali jsme to už jako děti. Pamatuji se na to. V mnoha rodinách to patří k Vánocům, že den před Štědrým večerem se jde pro stromeček přímo do lesa. Dodnes je to velmi rozšířené,“ říká Mari-Liis Kitterová ze státní správy lesů.

V digitální době navedou lesníci zájemce mobilem ke stromkům, které lze uříznout, a hlavně jde také mobilem zaplatit přímo, nebo využít online bankingu. „Loni jsme takhle prodali kolem deseti tisíc kusů. Dvě třetiny z nich byly zaplaceny telefonicky,“ říká paní Kitterová.

Cena je podle vzrůstu. Do jednoho metru činí tři eura, za každý další metr je to pět eur. Nejoblíbenější jsou dvoumetrové. Vánoční krádeže se v této souvislosti vyskytují zřídka. Podle Kitterové je to proto, že „o Vánocích je většina lidí čestná“.