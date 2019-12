Za emise vysazování stromů? Aerolinky řeší, co s uhlíkovou stopou

Letečtí dopravci podle listu The Guardian loni vypustili do vzduchu 918 milionů tun CO2, což je asi 2,5 procenta světových emisí. Podíl však může narůstat, protože v jiných odvětvích se může podařit dříve prosadit zelené technologie. Počet cestujících by navíc měl dále růst, odhady hovoří o 1,9 procenta ročně.

Přidávají se majetkově spřízněné Aer Lingus, Iberia, Vueling. Vlastní programy kompenzace mají i Air Canada a Air New Zealand. Ředitel WizzAiru dokonce vyzval ke zrušení 1. třídy u letů pod pět hodin, protože cestující v ní jsou zodpovědní za dvojnásobnou uhlíkovou stopu. KLM zase vzkázaly svým zákazníkům, aby létali, jen když je to nutné.

Aerolinky chtějí stopu kompenzovat hlavně výsadbou nových stromů. Jak ale upozornil Mike Childs z organizace Friends of the Earth, podobné sliby jsou „obří podvod“, kdy se zákazníci „opíjejí rohlíkem“. Evropská komise dříve uvedla, že 85 procent těchto programů pod OSN nepřineslo „skutečné, měřitelné omezení emisí“.

To Airbus plánuje experimentální stroj E-Fan X s hybridním pohonem, který by měl vzlétnout v roce 2021. „Naším cílem je mít na začátku 30. let letadla s nulovými emisemi CO2,“ řekl za firmu Glenn Llewellyn. I tak ale společnost mluví jen o snížení emisí kysličníku uhličitého v letectví do roku 2050 na polovinu.