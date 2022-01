V USA transplantovali pacientovi srdce geneticky modifikovaného prasete

Pacient, sedmapadesátiletý David Bennett, věděl, že nemá žádnou zárukou, že experiment bude fungovat. Jeho syn agentuře AP řekl, že otec umíral, nebyl způsobilý pro transplantaci lidského srdce a neměl jinou možnost. „Je to buď zemřít, anebo podstoupit tuto transplantaci. Chci žít. Vím, že je to výstřel do tmy, ale je to moje poslední šance," uvedl Bennett den před operací podle prohlášení, které médiím poskytla nemocnice.