Politici na Slovensku budou mít právo na zveřejnění odpovědi v tisku

Média podle zákona musí uveřejnit odpověď veřejného činitele, a pokud tak neučiní, osoba, která o zveřejnění odpovědi žádala, má právo na finanční náhradu od 1660 do 4980 eur (od 43 tisíc korun do 129 tisíc korun).

Média nemusí uveřejnit odpověď, pokud by tím byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný právní delikt, nebo by zveřejnění odpovědi bylo v rozporu s dobrými mravy.

Původní návrh vládní strany Směr-sociální demokracie počítal s tím, že kdyby média napsala o politikovi pravdu, ale on by usoudil, že forma zpracování se dotkla jeho důstojnosti a cti, mohl by požádat o zveřejnění odpovědi.