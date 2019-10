Obušky, štíty, helmy: V Iráku se cvičí čistě ženská zásahová jednotka

„Místo toho, aby šel podezřelou ženu zadržet muž, musíme tam jít my a zatknout ji. Zároveň mi práce dává šanci plnit stejné povinnosti jako mají muži,“ popsala Gulnaz Musaová, která u policie pracuje už 12 let. „Také mi to ale zajišťuje finanční příjmy, abych mohla podporovat svou rodinu a děti.“