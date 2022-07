Makedonci kývli na kompromis, jsou o krok blíž vstupu do EU

Severní Makedonie (do roku 2019 pouze Makedonie) podala žádost o vstup do EU už v roce 2004, třináct let od vyhlášení nezávislosti. O rok později získala status kandidátské země.

Nejdříve to vypadalo, že největším problémem bude název země, který se nelíbil unijnímu Řecku. Poté, co se Makedonie přejmenovala na Severní Makedonii, dala EU zelenou k zahájení přístupových rozhovorů. Do toho však hodilo pomyslné vidle Bulharsko, kterému vadila údajná diskriminace bulharské menšiny a neochota včlenit nenávistné projevy vůči ní do trestního zákoníku.