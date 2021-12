Koupání pod Eiffelovkou: Paříž chce vyčistit Seinu

Francouzská metropole má sice jednu z nejkrásnějších městských řek na světě, ale pokusy učinit Seinu dostatečně bezpečnou, aby se do ní dalo ponořit, selhávají už od roku 1988, kdy tehdejší starosta Jacques Chirac slíbil, že se v ní do pěti let vykoupe. Slibu nikdy nedostál, napsala agentura Bloomberg.

V roce 2017 město otevřelo koupaliště podél kanálu Saint-Martin, který protéká východní Paříží a ústí do Seiny. Ale i tato menší a lépe ovladatelná vodní cesta musela být občas uzavřena, když se ve vodě zvýšila hladina bakterií.

Nyní má Paříž plán, který by mohl trvale omezit znečištění, a umožnit tak v Seině plavat. Řeka by se poté dala využít ke sportovním kláním během letních olympijských her v roce 2024. Pod veřejnou zahradou poblíž nádraží Gare D'Austerlitz na levém břehu nyní město buduje rozsáhlou podzemní nádrž. Ta bude zachycovat dešťovou vodu, aby se zabránilo vylévání odpadních vod do řeky, když městská kanalizace přeteče během silných dešťů.

Řeka Seina v Paříži Foto: ČTK

Problém, který má nádrž vyřešit, se v žádném případě netýká jen Paříže. Městský kanalizační systém z 19. století mísí odpadní vodu s dešťovou. Během silných lijáků může být přetížen objemem tekutiny, kterou musí odvádět. V takových případech se smíšená voda a odpad vypouští do Seiny prostřednictvím 44 dešťových kanalizací. Tímto způsobem se do řeky dostávají více než dva miliony metrů krychlových vody kontaminované odpadními vodami a řeka je zamořena řadou škodlivých bakterií.

Stav je nyní nicméně lepší než v 90. letech, kdy byla úroveň znečištění desetkrát horší. Neuváženému Chirakovu slibu předcházel program rozsáhlých zlepšení kanalizačního systému, který znečištění výrazně snížil. Dnes se počet druhů ryb žijících v řece oproti dřívějšku znatelně zvýšil. Seina je nyní dostatečně čistá pro příležitostné sportovní využití. Syn současné starostky Anne Hidalgové, profesionální plavec Arthur Germain, letos v létě proplaval Seinu od moře až k prameni. Koupání v městských úsecích řeky je ale stále zakázáno kvůli výskytu bakterií a lodní dopravě.

Řešení: Nová nádrž

Nová nádrž na dešťovou vodu bude mít kapacitou 46 000 metrů krychlových, vešlo by se do ní zhruba třicet olympijských bazénů. Bude stát 1,4 miliardy eur (35,4 miliardy Kč), z povrchu nebude viditelná a v horní části zahrady nad ní bude dostatek místa pro růst stromů. Podzemním potrubím bude napojená na kanalizaci na obou stranách Seiny. Po odeznění přívalového deště během 24 hodin přečerpá svůj obsah zpět do systému.

Není zaručeno, že nádrž dokáže udržet Seinu zcela bez odpadních vod. I když se množství vypouštěných vod do řeky sníží, město odhaduje, že se do řeky ročně dostane i tak 100 000 metrů krychlových odpadních vod. Plavci by se tedy měli po silném dešti řece vyhýbat.