Jihoafrické gangy kradou obědy i dětem ve školkách

Jako nejeden obyvatel tohoto slumu na okraji jihoafrického Kapského Města si Thembalethu donedávna vydělával na živobytí příležitostnými pracemi – umí vzít za práci se štětkou a barvami jako zručný natěrač a lakýrník. Na to, aby obstaral dostatek jídla pro ženu a dvě děti, to skoro nikdy nestačilo. Nejprve přepadával s partou při drobné zlodějině na ulici, pak se pustil i do vloupaček.