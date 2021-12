Horská chata v Tatrách musí vystěhovat kočky, do národního parku nepatří

Dvě kočky v chatě na Kondratowské holi dělaly společnost výletníkům, ta jménem Fanta dokonce v listopadu zdolala horu Giewont a sama se vrátila domů. Nicméně tento týden provozovatelé chaty informovali, že musejí kočky nabídnout k adopci, protože jistá turistka si na ně stěžovala na správě Tatranského národního parku. Do něho je zakázané vodit zvířata, která nepatří do tamního ekosystému. Výjimkou jsou pastevečtí a vodicí psi a psi určení pro vyhledávání lidí zavalených pod lavinou.

Zpráva o nuceném stěhování koček z chaty vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Jedni rozhodnutí správy národního parku kritizovali, jiní chválili, jiní zase obviňovali provozovatele chaty, že kočkám ubližovali, protože je vypouštěli do sněhu a mrazu. Přitom kocour jménem Filemon do ní přišel sám a i když ho několikrát odvezli do Zakopaného, vždy se vrátil. Pro něho se už nový domov mimo národní park prý podařilo najít. Kočka Fanta se ovšem mezitím ztratila, živá a zdravá se vrátila až po dvou dnech. "S ohledem na bezpečnost koček" její majitelé o ní ani Filemonovi nezveřejňují žádné informace.