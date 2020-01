Epidemiolog: Koronavirus se může rychle rozšířit po celém světě

Přenáší se kontaktem se zatím ne úplně potvrzeným rezervoárem nákazy, kterým mohou být netopýři nebo jiná zvířata. Rovněž se potvrdil přenos vzdušnou cestou, který je nejpravděpodobnější u rodinných příslušníků nebo zdravotníků, tedy v případě blízkých kontaktů a na vzdálenost do dvou metrů. Nemalé riziko přináší zejména letecká doprava.

Přesně dosud známa není. Je to od jednoho dne do dvou týdnů.

Pacient má horečku, těžký kašel, bolest na hrudi, může mít i rýmu a je dušný. Je to ve své podstatě těžký zápal plic.

Zatím si vyžádal oběti z řad chronicky nemocných nebo starších osob. Vypadá to tak, že je méně virulentní než u SARS. Nebezpečný je pro všechny, zvlášť u populace nad 60 let nebo s nějakými chronickými zdravotními potížemi, jako je například cukrovka, onkologické onemocnění, autoimunitní nemoc, vysoký krevní tlak a cholesterol, nemoci srdce, tedy arytmie apod.

Klinický vývoj vakcín trvá minimálně několik měsíců až let. Do té doby už nemusí být nový koronavirus problémem, jako tomu bylo u SARS, nebo zůstane aktivní jen v určité omezené geografické oblasti jako MERS. Anebo může zmutovat a účinnost vakcín by byla jen omezená.