Cyklistka Neumanová promluvila o otřesných podmínkách v Tokiu

„Potom co jsme se v osm hodin večer dozvěděli, že jeden z nás je pozitivní (cyklista Michal Schlegel – pozn. red.), tak jsme se všichni sbalili a odvezli nás do izolačního hotelu uprostřed Tokia na PCR test. Všichni ostatní máme přitom negativní test,” rozhovořila se jediná česká silniční cyklistka na hrách.

„Vůbec to tady nevypadá, že tu je nějaká olympiáda. Šílený. Máme pokojíček dva krát dva metry s výhledem rovnou do zdi. A to radši nekomentuju kouřový smrad tady,” zlobila se Neumanová.

„Vůbec nevíme, co s námi bude, jestli vůbec budeme závodit. A nevědí to ani Japonci. To je fakt výborný, tři dny do startu. Lepší nic neříkat,” zakončila Neumanová na videu a ironicky zvedla palec nahoru.