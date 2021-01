Operaci Pouštní bouře zahájily mohutné nálety

První den probíhaly líté vzdušné souboje, při úplně prvním sestřelily dvě americké F-15C dva MiGy-29. I ve většině dalších souborů iráčtí piloti prohrávali. Oběťmi dalších dvou F-15C se staly tři irácké Mirage F.1 a piloti dvou námořních F/A-18 Hornetů sestřelili dva MiGy-21. Irácký pilot MiGu-25 ale sundal jiný Hornet, jehož pilot Scott Speicher zahynul. Poškozeno bylo také několik amerických strojů EF-111 Raven, ale piloti se s nimi navzdory tomu dokázali vrátit a jeden neozbrojený Raven dokonce vymanévrovat útočící Mirage F.1, jejíž pilot narazil do země. Poškozen by i jeden bombardér B-52.

Saddám Husajn kvůli ztrátám nařídil pilotům, aby uletěli 26. ledna do Íránu, kam se dostalo celkem 115 bojových letadel včetně 24 Mirage F.1, 24 Suchojů Su-24 a 44 Suchojů Su-22 a Su-20. Do Íránu uletělo i 15 transportních Iljušinů Il-76 a 17 dopravních letadel.

„Nejbližší scud padnul dva kilometry od nás, byla to rána, že nám to málem zbořilo stany,“ vzpomínal chirurg československé jednotky Jindřich Sitta: „Zaplať pánbů neměl chemickou náplň.“

Ti dokonce během prvních dní operace Pouštní bouře naměřili třikrát nízké koncentrace chemických látek zpuchýřujícího yperitu a nervového sarinu a to 19. a 24. ledna. „Naměřili jsme podprahové hodnoty,“ řekl lékař jednotky Jindřich Sitta. Dvakrát to byl sarin, jednou yperit. Zřejmě šlo o plyny, které unikly z vybombardovaných skladů irácké armády. Výsledky měření potvrdili i Američané.

O vyslání československé jednotky rozhodlo československé Federální shromáždění 23. září 1990. Výběr lidí ale nebyl bez problémů, přiznal velitel jednotky, plukovník Ján Valo, který stál u zrodu mírových sil v československé armádě: „První várka, která se nahrnula, přišla s tím, že budou různě sloužit na ambasádách jako řidiči, kuchař nebo číšníci, představovali si, že dostanou nějaké zahraniční peníze a budou na velvyslanectvích hodovat. Když se dozvěděli, že to není hodování, ale možná to bude válka v poušti, tak mi všichni odešli a začal jsem znovu. Začali jsme obíhat útvary a pomáhali mi v tom už vybraní kluci.“

Během dvou měsíců se uskutečnil výcvik vybraných ve Slaném a připravila se potřebná technika. „My jsme extrémně zdokonalovací výcvik nepotřebovali. Nikdo,“ dodal chemik František Gábor. „Na začátku jsme mezi sebou navazovali kontakty, fasovala se technika, to znamená, že vám nikdo nemusel nic říkat, všichni jsme makali jak vzteklí na autech. Kdo by chtěl, aby se mu rozbilo auto, když někam jel za války. Když postupujete, je to malér, protože nemůžete dělat svou práci. A kdybyste nedej bože ustupovali, byl je to ještě větší malér, protože neutečete smrti nebo zajetí.“