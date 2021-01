Ledek, co explodoval v Libanonu, byl možná určen pro Sýrii

Roste podezření, že náklad nemířil do Mosambiku, jak stálo v dokumentech, ale měl být vyložen v Bejrútu. Asad zřejmě chtěl využít ledek ve výbušninách, jejichž spotřeba v občanské válce stoupla.

Podle dosavadních informací byla loď ve špatném stavu. Vezla v roce 2013 nebezpečný náklad z gruzínského přístavu Batumi do Mosambiku a majitel dal kapitánovi pokyn, aby se z trasy odklonil do Bejrútu, kde se měla loď opravit a kde měla naložit ještě další náklad. Loď z Bejrútu už nevyplula a dusičnan amonný z ní byl později přeložen do skladu, aniž byl správně uložen. Loni ledek vybuchl.