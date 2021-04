Barmské bezpečnostní složky zabily přes 80 demonstrantů

Podle svědků na místě a lokálních médií vojáci k rozehnání protestu použili puškové granáty. AAPP a zpravodajský web Myanmar Now uvedly, že bylo zabito 82 lidí.

Některé mrtvé podle místních médií vojáci převezli do pagody. Web Myanmar Now s odkazem na lídra protestní skupiny a očité svědky uvedl, že tam může být přes 57 těl, další tři těla byla převezena do místní márnice a jedno bylo zpopelněno okamžitě.