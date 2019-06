Novinky

Zápalné balony používají militanti z Pásma Gazy, které ovládá palestinské hnutí Hamás, k pustošení izraelského území. S příchodem horkého letního počasí v uplynulých týdnech přibylo těchto útoků a izraelští hasiči evidují desítky požárů v okolí hranice s pásmem.

Poslední vylepšení palestinských zápalných zařízení zahrnuje použití pomalu hořící pojistky, která během letu uvolňuje ohnivé kapky. Jeden balon či drak nyní může zažehnout i několik ničivých požárů.

Izraelská armáda to zjistila poté, co po uhašení několika požárů v okolí hranice s pásmem nenašla na místě žádné stopy po balonu nebo draku. Například v úterý byly zaznamenány tři požáry v lese Kissufim, a to poměrně nedaleko od sebe, ale hasiči nenašli žádné zařízení, které je způsobilo. Další požáry vypukly v lesích Be'eri a Šokeda v oblastech Eškol a Sdot Negev.

Vojáci u jednoho ze zápalných balonů, který dopadl na izraelské území, aniž by způsobil škody. Jiné ale dokážou zažehnout hned několik požárů najednou.

FOTO: Profimedia.cz

„Palestinci to vnímají jako úspěch. Tato hrozba by neměla být brána na lehkou váhu. Ačkoliv to vypadá relativně neškodně, je samozřejmě nebezpečné a může to být smrtící,“ citoval list jednoho z bezpečnostních koordinátorů obcí u hranice s pásmem.

Izraeli není jasné, proč se Hamás snaží eskalovat situaci právě teď, když je v platnosti jinak v zásadě dodržované příměří a radikální hnutí má šanci uspět v jednání o další příliv peněz z Kataru a povolení dovozu stavebního materiálu.

Izraelci uzavřeli rybářům pobřežní vody

Izraelská armáda ve středu reagovala na vypouštění zápalných balonů a draků nezvyklým krokem. Až do odvolání uzavřela pobřežní vody u Pásma Gazy palestinským rybářům. Izraelští armádní představitelé přitom dali najevo, že takové opatření není zrovna efektivní, neboť trestá ty nejzranitelnější rodiny v oblasti, pro které je rybolov jedinou obživou. Podle politického vedení však Izrael nemá jinou alternativu.

Brzy po vyhlášení opatření ze strany Izraele palestinští radikálové odpálili ve čtvrtek nad ránem z Pásma Gazy raketu na jižní Izrael. Zachytil ji však izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome, uvedla izraelská armáda.

K odpálení rakety se nepřihlásila žádná palestinská organizace. Podle agentury AP šlo patrně o reakci na uzavření rybolovné zóny.

Židovský stát na palestinskou enklávu uvalil v roce 2007 blokádu poté, co území ovládlo radikální hnutí Hamás. To požaduje uvolnění blokády. Už více než rok se téměř každý týden na hranicích mezi Pásmem Gazy a Izraelem konají protesty Palestinců. Příměří uzavřené v květnu mezi Izraelem a Hamásem je však v zásadě dodržováno.