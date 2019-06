Novinky, ČTK

„Seymon Rosenfeld, který přežil holocaust a poslední ze Sobiboru, zemřel. Semion se narodil v roce 1922 v malé vesnici na Ukrajině. Připojil se k Rudé armádě, byl zajat nacisty, ale podařilo se mu uniknout z tábora smrti a pokračovat v boji s nacisty. Nechť je jeho paměť požehnána,“ napsal na Facebooku premiér Benjamin Netanjahu.

Rosenfeld v roce 1940 vstoupil do Rudé armády, následujícího roku ale padl do zajetí. Poslali ho do koncentračního tábora v Minsku a v roce 1943 do Sobiboru na jihovýchodě území dnešního Polska. Nacisté tábor zlikvidovali 17. října 1943 a pouhé tři dny předtím tam vypuklo povstání, nejznámější v historii koncentračních táborů.

סמיון רוזנפלד, ניצול השואה והשורד האחרון מסוביבור, הלך לעולמו. סמיון רוזנפלד נולד בשנת 1922 בכפר קטן באוקראינה. הוא... Zveřejnil(a) ‎Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו‎ dne Pondělí 3. června 2019

Vzbouřilo se tehdy 300 vězňů, kteří zabili 11 členů SS a také několik ukrajinských strážců. Nacisté 170 uprchlíků zajali a zastřelili. Němci byli po vzpouře v šoku a okamžitě se rozhodli tábor i se zbytkem vězňů zlikvidovat.

Rosenfeld přežil v lese s malou skupinou dalších. V roce 1944 se znovu připojil k Rudé armádě a byl v jednotce, která pomohla obsadit Berlín. V roce 1990 se přestěhoval do Izraele.

Podle dokumentace památníku Jad Vašem, který shromažďuje informace o holokaustu, válku přežilo 50 účastníků povstání. Rosenfeld žil na konci života v domově důchodců zřízeném Židovskou agenturou.

Srovnatelný s povstáním v Sobiboru je pouze útěk vězňů z dalšího vyhlazovacího tábora, Treblinky,a v srpnu 1943. Ze sedmi set vězňů se tehdy zachránila asi desetina a i po tomto povstání Němci začali tábor na východě dnešního Polska likvidovat.