„Viděl jsem ho na vlastní oči. Byl ve vesnici Al-Kišma,“ uvedl k osudu Bagdádího jeden ze svědků vzpoury, 53letý Džama Hamdi Hamdan, kterého se podařilo dostat z vesnic držených Islámským státem.

Popsal i vzpouru: „V září se ho pokusili dopadnout nevěřící. Boje byly velmi tvrdé. Mnoho lidí bylo zabito. Byli tam hlavně Tunisané.“ Právě z Tuniska pocházelo nejvíce zahraničních bojovníků Islámského státu.

Pokus o puč potvrdil i velitel SDF používající pseudonym Adnan Afríni: „Byla to opravdu tvrdá srážka a poražené vyhnali.“ Upřesnil i dobu začátku vzpoury: „Začalo to v půlce září a byl to velmi vážný pokus ho zabít nebo zajmout.“

Islámský stát poté vypsal odměnu na zahraničního veterána, abú Muasu Džazajrího, o němž je přesvědčen, že stál za pučem.

Bojovník IS na východě Sýrie při střetu s kurdskou milicí SDF

Bagdádí utekl



K dalšímu osudu Bagdádího Afríni dodal: „Nemyslíme si, že ještě ve městě.“

Podle Hamdana se po pokusu o puč Bagdádí přesunul do Baghúzu. Dodal, že se tam samozvaný chalífa a jeho strážci pohybovali asi půl roku, ale Bagdádí se neukazoval. „Snažil se být nenápadný a nejezdil po městě, ale všichni jsme věděli, že tam byl. Používal starý červený opel,“ uvedl Hamdan.

Z Baghúzu podle Hamdana Bagdádí utekl v lednu do pouště. Údajně měl podporu vysokých představitelů oblasti, podle kterých tam zřejmě zůstává.

Civilisté prchající v neděli z oblasti Baghúzu

Tvrdý boj o Baghúz



Oblast u Baghúzu tvrdě brání asi 400 členů IS, kteří se nechtějí vzdát. „Jsou velmi odhodlaní a neplánují odejít,“ řekl polní velitel SDF, který byl na předsunutém postu SDF na střeše asi 700 metrů od pozice IS. „Včera jsme obsadili dva domy a oni je v noci dobyli zpět,” uvedl velitel.

Vesnice se změnily v trosky. Po většinu doby na oblast dopadají granáty a bomby shazované z letadel. Oblast monitorují drony, a tak bojovníci IS nevycházejí. SDF s pomocí speciálních sil z Velké Británie, Francie a USA stáhly smyčku okolo vůbec poslední oblasti, kterou Islámský stát ovládá.

SDF uvedla, že během závěrečné ofenzívy zahájené v sobotu už ovládla 41 postů, které dříve držel IS.

Islámský stát také údajně drží několik zahraničních rukojmích včetně britského novináře Johna Cantlieho. Věznil je v jeskyních na okraji v Baghúzu a prý je chce využít jako živé štíty.

Civilisté prchají z oblasti bojů u Baghúzu

Poslední bitva si od soboty vyžádala na 40 obětí, uvedla exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii. SDF přišla o šest svých lidí, radikálové o třináct. Při jednom z koaličních náletů přišlo o život 16 civilistů včetně sedmi dětí, koalice zasažení civilistů nekomentovala.

IS oznámil, že v Baghúzu proti SDF poslal v neděli dva své „mučedníky” v autech naložených výbušninami.

Bojovník IS na východě Sýrie

Jak oznámila italská tisková agentura ANSA, v bojích mezi koalicí SDF a islamisty utrpěl zranění i 34letý italský fotograf Gabriele Micalizzi.

Přechod ke gerilové válce



Ani po obsazení oblasti ale nebude IS zlikvidován. Vrací se ke staré taktice teroristických útoků, s níž začínal. V pátek se desítka jeho bojovníků pokusila napadnout americkou základnu u ropného pole Umar asi 60 km od fronty.

Afríni dodal, že IS ovládá partyzánský způsob boje a že návrat k němu bude představovat velkou výzvu. Když se místní bojovníci vrátí do svých komunit, bude je těžké odhalit: „Nebude to lehké. Vyžaduje to zpravodajskou válku na místní úrovni.“