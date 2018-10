Dvaadvacetiletou Taru Farasovou, kterou na Instagramu sledovalo 2,8 miliónu lidí a byla pověstná svými obtaženými oděvy a extravagantními účesy i silným líčením, zastřelili ve čtvrtek v Bagdádu neznámí pachatelé. Na její auto během dne stříleli motocyklisté ve středu Bagdádu. Kvůli bezpečnosti žila poslední tři roky v kurdském Irbílu, ale občas zajížděla do hlavního města.

Už v srpnu zemřely během týdne ve svých domovech v Bagdádu za „tajemných okolností“ dvě majitelky salónů krásy, které se pohybovaly ve stejných kruzích jako Farasová.

I have always been proud of where I’ve come 🙏🏼 for me and others around me i feel thankful for everything is happened to me

Im never feel shame cuz i live in a city inhabited by war and destruction so far I live every moment in my life as I love it , No one can know the truth pic.twitter.com/tRwJBNpJpA