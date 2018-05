Novinky

„Je to nebezpečné. Když se vrátíte do Sýrie a zabaví vám vaši půdu i váš dům, budete sice ve své zemi, ale nebudete mít nic,“ řekl listu asi padesátiletý syrský uprchlík a dodal: „Je to sektářská hra, lidé jsou oběťmi nespravedlnosti.“

Mnozí syrští uprchlíci uvedli, že se nevrátí, pokud jim nebude vrácen majetek a dům.

Libanon má proti postupu vlády syrského prezidenta Bašára Asada velké námitky, protože na jeho území žije milión syrských uprchlíků. Ministr zahraničí Džibrán Basil se obrátil na generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese a syrského ministra zahraničí Valida Mualíma s tím, že krátké termíny stanovené v zákoně a nemožnost odvolání způsobí problémy.

Cynický dekret



Zákon, který schválila syrská vláda už 2. dubna, umožňuje vytvořit zóny rekonstrukce. Jakmile se dekretem taková zóna vyhlásí, místní úřady musejí do 45 dnů vydat seznam vlastníků objektů. Pokud se majitelé nemovitostí na tomto seznamu neobjeví, musejí do 30 dnů doložit, že majetek je jejich. Mohou to za ně udělat i zákonní zástupci. Kdo to nestihne, nemá právo se ani odvolat a nedostane žádné kompenzace.

Mluvčí německé vlády Ulrike Demmerová uvedla hned po zveřejnění, že jde o „cynický dekret”.

„Mnozí uprchlíci ani nemají šanci v tak krátké době doložit vlastnictví,“ uvedla HRW. Problémem navíc je, že evidováno bylo v Sýrii jen padesát procent nemovitostí a mnohé záznamy se během války ztratily či byly zničeny. Jak upozornila Norská rada pro uprchlíky, 70 procent syrských běženců nemá ani základní dokumenty, které by umožnily jejich identifikaci.

Zástupce HRW pro Blízký východ Lama Fakih otevřeně řekl: „Problém se zákonem je ten, že přispívá k násilnému vystěhování. Nejde o to, že syrská vládla bude činit kroky k rekonstrukci oblastí, ale jak to bude dělat.“

Největší problémy mohou mít lidé, jimž byl majetek zabaven na základě dekretů 63 a 66 o zabavení majetku podle velmi širokého zákona proti terorismu a o zabavení majetku vyhnaných lidí. Fakih zmínil, že lidé z oblastí, kde působili vzbouřenci mají větší potíže.

Za sedmileté občanské války byla podle HRW v Sýrii zničena třetina obydlí. Světová banka vyčíslila materiální škody v Sýrii na 300 miliard dolarů (6,7 biliónu Kč). Ve válce zemřelo nejméně 350 000 Syřanů a z domovů kvůli ní uprchlo přes 11 miliónů občanů. Z nich pět miliónů prchlo do ciziny, uvedla ČTK.