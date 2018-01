Abbás apeluje na EU, aby uznala Palestinu. USA přesunou ambasádu do konce roku 2019

Šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v pondělí vyzval země Evropské unie, aby co nejrychleji uznaly samostatný palestinský stát. Takový krok by podle Abbáse „otevřel dveře míru” a pomohl Palestincům udržet si naději, že se míru skutečně dočkají. Americký viceprezident Mike Pence však ve stejný den oznámil, že Spojené státy přesunou svou ambasádu do Jeruzaléma do konce příštího roku.