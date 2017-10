Islámskému státu zůstaly tisíce bojovníků, bude moci dál útočit

Islámský stát (IS) letos přišel od svá dvě nejvýznamnější města. Poté, co v červenci ztratil irácký Mosul, přišel minulý týden i o své hlavní město, syrskou Rakku. Osvobozen byl letos i irácký Tall Afar a Havídža, stejně jako syrský Al-Báb a Dajr az-Zaur. Bojuje se už i v Majádínu. Přesto se nedá IS považovat za poražený, upozornili v neděli experti v listu The New York Times.