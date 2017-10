Ve sněmovních volbách by nyní zvítězilo hnutí ANO s 26,5 procenta hlasů. Hnutí ale v poslední době klesají preference. Vyplývá to z volebního modelu agentur STEM a STEM/MARK pro televizi Nova, který byl zveřejněn v neděli. V modelu STEM... Celý článek Volby by vyhrálo ANO, ale dál oslabuje. TOP 09 by se do Sněmovny nedostala»