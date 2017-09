Muž byl zadržen při osvobozování západní části Mosulu. Zadržen byl, když mu došla veškerá munice a už neměl, jak se bránit. Mosul irácká armáda dobyla letos v červenci.

Rus se podle soudu přiznal, že podnikal „teroristické operace” proti iráckým bezpečnostním silám od roku 2015. Bojoval v Zarkávího brigádě nazvané podle zakladatele Islámského státu.

Ruské velvyslanectví sdělilo agentuře RIA Novosti, že o verdiktu nevědělo, ale ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se případem zabývá. Verdikt zatím nekomentovalo.

Ruští experti odhadují, že v oddílech IS by mohlo být několik tisíc bojovníků původem z Ruské federace, zejména ze severokavkazských autonomních republik. Rusko na začátku září podniklo raketový útok na uskupení ruských bojovníků IS u syrského Dajr az-Zauru. [celá zpráva]

V srpnu bylo v Iráku odsouzeno k smrti 27 bojovníků IS, kteří se účastnili masakru šíitských kadetů na základně Speicher, kterou Islámský stát dobyl v roce 2014. [celá zpráva] Už loni bylo v souvislosti se stejným případem popraveno 36 příslušníků a předtím 24. [celá zpráva]

V Iráku se k smrti odsuzuje za padesát různých trestných činů včetně náboženských, uvedla agentura RIA Novosti.