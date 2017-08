Velkou pouť (hadždž) má vykonat aspoň jednou za život každý muslim, jestliže mu to zdraví a finanční situace dovolí. Jinak má za sebe do Mekky aspoň vyslat zástupce. Obřady se konají v posledním měsíci islámského lunárního kalendáře, jsou pětidenní a vrcholí modlitbami na pahorku Arafát.

Příprava na příchod poutníků do nejposvátnějšího místa islámu a rodiště muslimského proroka Mohameda se letos podle agentury AP zdánlivě obešla bez větších problémů.

Na rozdíl od loňského roku, mohou hadždž vykonat Íránci. Teherán po hadždži v roce 2015, kdy bylo ušlapáno k smrti 2400 poutníků, včetně 464 Íránců, přerušil diplomatické styky se Saúdskou Arábií, a tak loni do Mekky žádní poutníci z Íránu nedorazili.

K Velké mešitě v Mekce se sjely na dva milióny muslimů

FOTO: Khalil Hamra, ČTK/AP

Izolovaný Katar dostal výjimku



Saúdská Arábie letos umožnila vykonat hadždž i poutníkům ze sousedního Kataru, se kterým spolu několika dalšími blízkovýchodními státy v červnu přerušila diplomatické styky a obvinila ho z podpory terorismu. Pouť mohou vykonat také obyvatelé občanskou válkou zmítané Sýrie.

Zatímco pouť do Mekky je povinností všech muslimů, o tom, komu bude povolen vstup do Saúdské Arábie rozhoduje saúdská královská rodina. Blízkovýchodní experti upozorňují, že právo zakázat cizincům pouť do Mekky dává Saúdské Arábii značnou sílu. Rijád však trvá na tom, že správu nad Mekkou politicky nezneužívá.