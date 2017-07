DPA s odvoláním na káhirské bezpečnostní kruhy napsala, že útočník jednal podle pokynů IS a dostal úkol zaútočit na cizince.

Bulvár Bild ale napsal otevřeně: „Nyní je to jasné, útočník s nožem příslušel k teroristické milici Islámský stát. Na internetu byl v kontaktu s extremisty a přijal příkaz útočit na cizince.“

Podle zdrojů agentury Reuters byl útočník převezen k výslechu do Káhiry a policie vyslechla i 15 hotelových zaměstnanců, kteří byli svědky útoku. Podle prvních zpráv se útočník při výslechu přiznal, že sdílel názory islámských radikálů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Hotel v egyptské Hurghadě, kde útočník pobodal šest turistů. Zdroj: Reuters.

Podle listu Egypt Independent zaútočil sedmadvacetiletý Abdar Rahmán Badaví ze severní provincie Kafr aš-Šajch. Tento student má čistý trestní rejstřík a ve svém domově měl dobrou pověst. Jiné egyptské zdroje ho předtím identifikovaly jako osmadvacetiletého Abdar Rahmána Šamse Dína.

Prozatím se ví, že do Hurghady přijel v pátek a až tam si koupil nůž, jímž pak útočil. Koupil si také vstupenku na pláž u jednoho z hotelů, tam pobodal tři ženy a pak přešel na jinou pláž a zaútočil na další tři ženy. Na prvním místě zabil zabil dvě Němky. Mezi čtyřmi zraněnými je 36letá Češka. Útočníka se podařilo přemoci. [celá zpráva]

Podle Bildu využil bezpečnostní mezery. Protože se obával, že by se do hotelu nemusel dostat přes vchod, vlezl do vody plaval na pláž hotelu.

List Egypt Independent napsal, že policie zřídila v Hurghadě dodatečná kontrolní stanoviště a prohlíží automobily všech, kdo do letoviska přijíždějí nebo z něj odjíždějí. Hlídky jsou také kolem hotelů.