„Pokud by celý hotel vyletěl do povětří, apartmá spadne v jednom kusu. Měli by možná zlomené nějaké kosti, ale přežili by,“ cituje stanice NBC šéfa operací hotelu King David v Jeruzalémě Sheldona Ritze, podle něhož je Trumpovo apartmá v podstatě malým Bílým domem.

Aby zabránili útoku auty naplněnými výbušninami, umístili Izraelci před vjezd do hotelu dva autobusy plné zátěže. Nad budovou se vznášejí helikoptéry a balóny s infračervenými kamerami. Pod nimi jezdí roboty konstruované na odhalování bomb.

Americký prezident Donald Trump u Zdi nářků v Jeruzalémě.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

V akci jsou také policisté v civilu, pyrotechnici a samozřejmě izraelští vojáci. Doprovod amerického prezidenta si dává pozor také na potraviny. Všechno, co Trump dostane naservírováno, je nejdříve podrobeno přísné kontrole.

V ulicích je 10 tisíc policistů



Šéf Bílého domu se nemusí obávat ani chemického útoku. „Prezidentské apartmá má nezávislou klimatizaci pro případ útoku bojovým plynem a je konstruováno tak, aby odolalo i útoku ručním protitankovým granátem (RPG),“ dodal pro NBC Sheldon Ritz.

Celkem je kvůli Trumpově návštěvě v ulicích města v akci nazvané Modrý štít na 10 tisíc strážců zákona.

V hotelu budou kromě prezidentovy osobní ochranky také americké elitní jednotky Rangers a Navy Seals.