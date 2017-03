Zpravodajské služby upozorňují, že výrazně poklesla aktivita IS na sociálních sítích, což ukazuje, že Bagdádí a jeho nejbližší jsou stále izolovanější. Chalífa nezveřejnil projev od začátku listopadu, kdy dva týdny po zahájení bojů vyzval své následovníky, aby bojovali s nevěřícími a jejich krev tekla proudem jako v řekách. [celá zpráva]

Poslední zpráva o Bagdádím je od irácké armády z 13. února. Tehdy podnikla irácká letadla F-16 nálet na dům u Káimu poblíž hranic se Sýrií, kde se měl setkat se svými veliteli. Třináct velitelů bylo při leteckém útoku zabito. [celá zpráva]

IS je schopen pokračovat v boji i poté, co bylo zabito více než 40 jeho vedoucích představitelů. „Objeví se noví velitelé, protože struktura organizace funguje,“ řekl irácký bezpečnostní expert Fadhil abú Raghít.

Bagdádí se asi ukrývá na severozápadě Iráku

Podle irácké rozvědky se Bagdádí zřejmě skrývá na severozápadě Iráku u města Baadž naproti syrskému městu Albu Kamal na řece Eufrat. „Je to jejich historický region. Znají tam lidi i terén, snadno získávají jídlo, vodu i benzín. A spatřit špióny je tam snazší než v hustě zalidněných oblastech,” řekl americký generálmajor Rupert Jones z Američany vedené mezinárodní koalice proti IS.

Příslušník irácké policie s RPG v ulicích Mosulu

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

Ani Bagdádí, ani jeho nejbližší nekomentovali v lednu pád východní části města, kterou dobyly irácké síly. IS občas zmiňuje útoky sebevražedných atentátníků na různých místech Sýrie a Iráku, nijak se však nezaměřuje na Mosul, kde probíhá hlavní bitva.

Chalífa se poučil

Agentura Reuters upozorňuje, že je těžké ověřit, kde se skrývá Bagdádí, který se chalífou prohlásil právě v mosulské velké mešitě a jako cíl číslo jedna se musel neustále skrývat a přemisťovat, často několikrát během čtyřiadvaceti hodin.

Podle amerických zpravodajských služeb se poučil z dopadení Usámy bin Ládina, nepoužívá ke kontaktu jen jediného kurýra, má jich více. Také hodně cestuje a mění auta, což zase ukazuje, že se poučil z úspěšného útoku na vysoce postaveného příslušníka jemenské Al-Káidy Anwara Awlakiho.

Zahraniční bojovníci opouštějí Mosul

Spekulace, že Bagdádí Mosul odepsal, se objevily už dříve. Bagdádí podle zpravodajského serveru As-Súmaríja News napsal bojovníkům v Mosulu „řeč na rozloučenou“. V té jim nařídil, aby se při obklíčení iráckými jednotkami odpálili, nebo aby odešli a „skryli se v horských oblastech“ Sýrie a Iráku. [celá zpráva]

Irácká armáda ostřeluje Mosul z raketometů.

FOTO: Khalid Mohammed, ČTK/AP

„Hra skončila,“ řekl generál amerického letectva Matthew Isler na letišti Kajjara jižně od Mosulu. Podle něj se zahraniční bojovníci IS snaží dostat se z města. V západní části Mosulu zůstávají především Iráčané. Ti podle něj bojují velmi tvrdě na taktické úrovni, ale už nejde o celistvou sílu, když nálety zničila velitelství, řídicí střediska, sklady zbraní a munice i aut pro sebevražedné útoky. „Prohráli svůj boj,“ dodal.

I generál irácké policie Alí Kadhím Lamí potvrdil, že se zahraniční bojovníci stahují: „Zahraniční bojovníci, kteří mají rodiny, dostali příkaz odejít i s nimi. Ti, co nemají rodiny, ať už místní, nebo zahraniční, by měli zůstat a bojovat.”

Jejich ústupová cesta se však ve středu uzavřela. Irácká televize oznámila, že armáda a šíitské milice obsadily silnici západně od Mosulu, vedoucí do Tall Afaru. Toto město, vzdálené asi 60 kilometrů od Mosulu, je stále pod kontrolou IS. Podle televize se obsazením silnice podařilo izolovat západní část města, kterou se armáda a milice pokoušejí osvobodit od 19. února.

Boje v Mosulu

FOTO: Goran Tomasevic, Reuters

V úterý večer podnikli bojovníci IS protiútok na sídlo guvernéra, kterého se předtím zmocnily irácké síly. Podle generála Lamího, který velí páté divizi federální policie, použili několik aut naplněných náložemi, ale neuspěli: „Nyní čistíme oblast, která byla osvobozena.“ [celá zpráva]

Pád Mosulu nebude koncem IS

I když pád Mosulu podle amerických a iráckých představitelů ukončí vládu IS nad posledním územím v Iráku, už nyní se velení připravuje na to, že skupina přejde do podzemí a povede partyzánský boj.

Ten povede zřejmě i poté, co bude dobyto jeho hlavní město, syrská Rakka. Její pád však bude koncem chalífátu.